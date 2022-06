Uomini e Donne, la reazione di Maria De Filippi alla scelta di Veronica

Matteo e Veronica si stanno godendo il proprio amore, ma qual è stata la reazione della padrona di casa? Lo svela l'ex tronista.

Non ha resistito alla sua dolcezze e al suo fascino elegante e raffinato. Così ora Veronica e Matteo si godono il loro amore a riflettori spenti, lontani dal salotto di Uomini e Donne. Maria De Filippi, come Cupido, da anni fa sbocciare nuovi amori: ma qual è stata la sua reazione alla scelta dell’ex tronista?

Uomini e Donne, Veronica e Matteo: la reazione di Maria De Filippi

Veronica Rimondi e Matteo Farnea pensano già al proprio futuro e cominciano a fare progetti (tra i quali la convivenza). I due si sono raccontati in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, rivelando anche qual è stata la reazione della conduttrice quando ha saputo che sarebbe stato Matteo la scelta di Veronica.

Matteo ha provato “una forte emozione” quando ha capito di essere la scelta dell’ormai ex tronista di Uomini e Donne e ora ci sono tutti i requisiti per “costruire una storia importante”.

Veronica ha raccontato di aver deciso di partecipare al programma di Canale 5 per vivere “qualcosa di divertente”, avendo poi la fortuna di incontrare il ragazzo che desiderava da tempo e confermando la “grande affinità” che li ha uniti fin dall’inizio. Prima di Uomini e Donne aveva affrontato “un periodo non facile”. Lei era single da due anni e l’opportunità è stata come “un raggio di sole in una giornata di pioggia”.

Non solo: “Lui è molto sensibile e io vado pazza per questa sua dolcezza”, ha confidato Veronica.

I fan sono poi curiosi di sapere qual è stata la reazione della De Filippi dopo aver saputo che sarebbe stato Matteo la scelta della tronista. “Lei è stata molto contenta per noi. Quando ha capito che avrei scelto Matteo, mi ha detto: “Portatelo via perché è il ragazzo giusto per te”. Maria è una donna straordinaria e per me è stato un grande onore conoscerla”, ha fatto sapere l’ex tronista.