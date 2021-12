Uomini e Donne: la replica dell’ex cavaliere Marcello Messina a chi pensa che sia gay

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, Marcello Messina si è visto inondare dai rumors sulla sua sessualità: la risposta dell'ex cavaliere

Diventato uno dei protagonisti di Uomini e Donne di Maria De Filippi, Marcello Messina ha lasciato il programma avendo trovato l’amore fuori dallo show di Canale 5. Prima di abbandonare la corte mariana, qualcuno ha tuttavia insinuato che il cavaliere potesse essere in realtà attratto dagli uomini.

In una recente intervista, proprio il diretto interessato ha pertanto deciso di intervenire sulla questione, scagliandosi apertamente contro l’omofobia e facendo le sue personali considerazioni.

Marcello Messina commenta i rumors

“Sono stanco degli stereotipi. Il fatto che un uomo pianga non è sinonimo di debolezza. […] Non amo le discriminazioni e trovo che siano poco intelligenti. In trasmissione mi è stato chiesto se mi piacessero gli uomini, ma io non ci vedo nulla di male…

Se così fosse, […] non avrei nessun problema a dire che mi sono innamorato di un uomo. Però non ho apprezzato che questa domanda fosse associata a qualcosa di cui vergognarsi o addirittura a un insulto […]”. Queste dunque le parole dell’ex cavaliere, che si è detto contrario a ogni tipo di discriminazione.

