Uomini e Donne: le accuse di Armando contro Paola

A Uomini e Donne Armando Incarnato è tornato a rivolgere delle pesanti accuse contro una delle dame del reality show e che sarebbero simili a quelle da lui rivolte a Desdemona Balzano.

Armando Incarnato contro Paola Ruocco

Nelle ultime ore a Uomini e Donne si è scatenata una nuova bufera a causa di quanto affermato da Armando Incarnato contro la dama del dating show Paola Ruocco. Armando ha accusato Paola di avere un agente e tra i due è sorta un’aspra polemica, che ha coinvolto anche tutto il resto del parterre e gli opinionisti. Stavolta però non ci sarebbero le prove delle accuse mosse da Armando e Paola non è stata cacciata da Maria De Filippi come accaduto invece a Desdemona Balzano nei giorni scorsi.

In queste ore proprio Desdemona è tornata a scagliarsi contro il programma e, attraverso i social, ha affermato di avere le prove di aver sempre detto la verità. L’ex dama del trono over ha anche dichiarato che all’interno del programma vi sarebbero state “relazioni finte”, ma sulla questione non è dato sapere di più. In tanti si chiedono se Armando tornerà ad attaccare Paola Ruocco e se sulla questione emergeranno ulteriori particolari nelle prossime puntate.