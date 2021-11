Uomini e Donne, le anticipazioni: ritorna un ex volto noto del programma

Secondo indiscrezioni nelle prossime settimane a Uomini e Donne approderà una nuova tronista, già nota al pubblico televisivo.

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni di Uomini e Donne sembra che nelle prossime settimane approderà all’interno dello show una nuova tronista, che sarebbe già un volto noto ai telespettatori del piccolo schermo.

Uomini e Donne: le ancitipazioni

Visto che Roberta Giusti e Andrea Nicole Conte sono sempre più vicine alla loro scelta, nelle prossime settimane a Uomini e Donne dovrebbe approdare una nuova tronista e, secondo indiscrezioni, si tratterebbe di un volto già noto ai fan del piccolo schermo.

Sulla sua identità al momento non sono trapelate informazioni ma in tanti non vedono l’ora di sapere chi è il misterioso personaggio. Intanto a Uomini e Donne Roberta Giusti sembra sempre più vicina a scegliere tra i due corteggiatori, luca e Samuele. Lo stesso vale per Andrea Nicole, che si trova a dover scegliere tra Ciprian e Alessandro. Matteo Ranieri, ex fidanzato di Sophie Codegoni, al momento sarebbe ancora in alto mare e in tanti si chiedono se all’interno del programma riuscirà finalmente a trovare la persona giusta per lui.

Uomini e Donne: Matteo Ranieri

Nella precedente edizione dello show Matteo Ranieri era stato la scelta di Sophie Codegoni, modella e attuale concorrente del GF Vip. La storia tra i due si era conclusa in un nulla di fatto dopo una breve frequentazione al di fuori del programma, e la stessa influencer ha svelato i motivi che l’avrebbero condotta a separarsi da Matteo: “Farmi passare per quella che non voleva trovare l’amore e voleva fare la fashion blogger no.

Erano tante cose… io non sono mai arrivata ad una risposta anche perché conta che quando è venuto a casa mia per lasciarmi è arrivato con l’amico che aveva la macchina accesa, lui è sceso dalla macchina e mi ha detto ‘a me non piaci né esteticamente né caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan?‘, questo è stato – giuro su mia madre – il modo in cui mi ha lasciato”, aveva tuonato Sophie.

Uomini e Donne: Giorgio Manetti

Di recente a Uomini e Donne si era parlato anche di un possibile ritorno di Giorgio Manetti, ex compagno di Gemma Galgani. L’indiscrezione è stata smentita dallo stesso ex volto del programma, che oggi non sembra intenzionato a tornare sotto le luci dei riflettori.