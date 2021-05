Uomini e Donne: le focose confessioni di Giacomo Czerny su Tinì e Martina

Giacomo Czerny ha fatto delle bollenti rivelazioni su Tinì e Martina, rispondendo alla curiosità dei fan di Uomini e Donne

Giacomo Czerny ha deciso di fare delle piccanti quanto inedite confessioni sul suo percorso a Uomini e Donne. Assalito dalle domande dei fan, il giovane si è così trovato a dover affrontare alcuni aspetti parecchio intimi, come la prima volta con Martina e alcune conversazioni con Tinì.

Giacomo Czerny si apre ai fan

Giacomo ha dunque risposto alle domande dei suoi ammiratori, rivelando che la maggior parte delle conversazioni avute con Tinì erano incentrate sulla sfera erotica. Come se non bastasse, il giovane ha parlato anche del suo primo rapporto intimo con Martina Grado. Piuttosto imbarazzato, Czerny ha persino taggato la sua compagna affinché fosse lei a rispondere alla domanda scomoda… Da tali parole, tuttavia, è emerso come tra i due ci siano stati evidenti momenti di passione.

Uomini e Donne Giacomo Czerny e Martina Grado stanno esagerando i fan si… https://t.co/1IFKHGyTOi via @YouTube — Novanews24 (@Novanews242) May 31, 2021

Nel corso della chiacchierata social si sono poi toccati anche altri argomenti, come il momento più bello tra Giacomo e Martina. Secondo il punto di vista del protagonista del dating show mariano, tale momento ha coinciso con la seconda notte passata insieme, al cui risveglio ha anche trovato un messaggio della sua dolce metà con una dedica molto importante.

Tra i fan c’è stato peraltro chi ha mosso delle critiche ai due innamorati sul modo di esternare i propri sentimenti, nello specifico sul fatto di aver detto “ti amo” così presto.