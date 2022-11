Uomini e Donne: le nuove accuse di Riccardo contro Ida

Riccardo Guarnieri è tornato a gettare pesanti ombre sul comportamento di Ida nei suoi confronti.

Riccardo Guarnieri è tornato a scagliarsi contro la sua celebre ex, Ida Platano, e ha confessato che non sarebbe convinto dal suo “cambiamento” nei confronti di Alessandro Vicinanza.

Riccardo Guarnieri conto Ida Platano

Nonostante Ida Platano sembri intenzionata ad archiviare definitivamente la sua storia con Riccardo Guarnieri, l’ex cavaliere è tornato a gettare pesanti ombre sul suo conto affermando che, se si fosse comportata con lui come si sta comportando invece con Alessandro Vicinaza, le cose sarebbero andate diversamente.

Riccardo ha anche affermato che non crede in un cambiamento di Ida e che, secondo lui, la dama sarebbe passata dal provare un grande amore per lui a una totale indifferenza.

“Ida non è cambiata dopo l’estate, ma è mutata completamente in seguito all’ultima cena che abbiamo fatto in primavera. In realtà la Ida che vediamo oggi è un’evoluzione della persona con cui ho avuto a che fare già qualche tempo fa: una donna che non scende a compromessi, neanche in amore, e che credo da tempo non sia innamorata di me come ha affermato.

Quell’amore che provava non credo fosse poi così ‘immenso’”, ha dichiarato Riccardo, e ancora: “Adesso è tutto diverso: con Alessandro, da quando si frequentano di nuovo, va tutto liscio come l’olio nonostante – conoscendola – ci siano state cose a cui avrebbe potuto attaccarsi per polemizzare. Mi ha molto stupito e mi sembra molto strana tutta questa tolleranza. […] Mi sembra anche strano che a quarant’anni si possa modificare così il proprio modo di essere”.

In tanti si chiedono se Ida replicherà alle parole di Riccardo e se riuscirà a trovare il vero amore nel dating show di Maria De Filippi. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.