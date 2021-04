Uomini e Donne: le nuove entrate del Trono Over

Uomini e Donne di Maria De Filippi è pronto ad accogliere nuovi cavalieri e nuove dame che si metteranno in gioco per trovare l’amore

Tanti sono i cavalieri e le dame che stanno ripopolando il Trono Over di Uomini e Donne. Tutti hanno deciso di mettersi in gioco per trovare l’amore nel popolare dating show di Maria De Filippi. Se dunque alcuni dei volti più amati sono ormai usciti dalla trasmissione, altri ne sono arrivati per intavolare nuove conoscenze piene di speranza.

Tra questi c’è persino Ida Platano, ex volto del programma di Canale 5 nonché ex compagna di Riccardo Guarnieri, che oggi sta insieme a Roberta Di Padua. Ma chi sono le altre new entry? Per quanto riguarda gli uomini, uno di loro è Aldo Farelli di 69 anni, pensionato di Torre Del Greco, in provincia di Napoli. Poi c’è Amodio Ciurci di 56 anni, salernitano e dirigente di una fabbrica di fuochi d’artificio.

Abbiamo ancora Alessio Fontana di 54 anni, che vive in provincia di Cagliari, ha due figli ed è divorziato.

Per le dame si cimentano invece Cristiana Pirini, 40enne istruttrice di fitness di Cesenatico, separata e con due figli. Poi ci sono Francesca Babini, hairstylist ravennate di 47 anni, e Sara Zilli, informatrice farmaceutica livornese di 60 anni. Non resta dunque che attendere le nuove puntate di Uomini e Donne per capire chi di loro avrà la fortuna di trovare l’anima gemella.

Sicuramente tutti regaleranno moltissime nuove emozioni ai tanti fan del fortunato programma Mediaset, che dopo numerosi anni di messa in onda continua a riscuotere un immenso successo di pubblico.