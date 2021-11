Uomini e Donne: l’ex tronista Giulia Quattrociocche è diventata mamma di Cloe

Giulia Quattrociocche, ex volto di Uomini e Donne, è appena diventata mamma della piccola Cloe, che ha presentato ai fan con un post su Instagram

I più fedeli telespettatori di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio Giulia Quattrociocche, che partecipò come tronista nella stagione 2019-2020. La giovane ha lasciato un bel ricordo di sé negli studi del programma, decidendo peraltro di uscire con Daniele Schiavon senza preavviso e senza la cerimonia con petali e sedie rosse.

La relazione tra i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi non è tuttavia durata molto, tanto che pochi mesi dopo annunciarono la rottura.

Giulia Quattrociocche diventa mamma

Oggi l’ex tronista ha tuttavia ritrovato la felicità con Manuel Magazzino. Da pochissime ore Giulia è infatti diventata mamma della piccola Cloe, che ha presentato ai fan con un dolcissimo post su Instagram. Nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2021 è dunque nata la sua primogenita, immortalata subito in un tenerissimo scatto insieme alla sua mamma.

Papà Manuel, estraneo al mondo dello spettacolo, non ha reso pubblico molto di sé sul suo profilo social. Sappiamo che è stato il destinatario del post pubblicato da Giulia Quattrociocche nell’ottobre del 2020, anche se non conosciamo il preciso momento in cui i due hanno iniziato a frequentarsi.

Il legame tra Giulia e Manuel sembra tuttavia essere stato solido e speciale sin da subito, come dimostrano le dediche d’amore che entrambi si scambiano sovente sui social.