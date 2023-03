Uomini e Donne, Luca Daffrè fa impazzire il centralino: "Più di 1000 ragazze"

Luca Daffrè è il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, parecchio conosciuto dai fan dei programmi di Maria De Filippi, ha letteralmente mandato in tilt il centralino della trasmissione.

Uomini e Donne: Luca Daffrè fa impazzire il centralino

Appena si è diffusa la notizia dell’arrivo di Luca Daffrè sul trono, il centralino di Uomini e Donne è stato sommerso di telefonate. Come rivelato dalla stessa Maria De Filippi nell’ultima puntata del programma, hanno chiamato oltre 1200 ragazze.

Luca Daffrè: come selezionerà le corteggiatrici?

A Uomini e Donne non era mai successo che un tronista ricevesse tante attenzioni. Luca Daffrè, quindi, è stato messo davanti ad una scelta. Per conoscere tutte le ragazze avrebbe dovuto fare 9 esterne a settimana per un periodo piuttosto lungo. Pertanto Maria gli ha chiesto di selezionare le corteggiatrici che più lo colpiscono guardando solo i video di presentazione.

Luca Daffrè: solo 7 ragazze fanno breccia nel suo cuore

Per il momento, tra le ragazze viste in video, Luca Daffrè ne ha selezionate soltanto sette. Di certo, la redazione di Uomini e Donne dovrà rifiutare parecchie candidate, altrimenti il tronista non arriverebbe ad una scelta entro la fine della stagione.