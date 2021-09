Uomini e Donne: Luisa Anna Monti parla del crollo in sala operatoria per il tumore al seno

Luisa Anna Monti, ex protagonista del parterre senior di Uomini e Donne, ha raccontato la propria paura in sala operatoria

L’ex dama di Uomini e Donne Luisa Anna Monti sta lottando da un anno contro il cancro al seno. La tremenda notizia, ricevuta nel 2020, ha costretto la donna e il suo compagno a cambiare i propri progetti futuri.

In una intervista al magazine del popolare dating show di Maria De Filippi Luisa Anna ha inoltre raccontato un dettaglio relativo all’operazione subìta.

Luisa Anna Monti: la confessione sull’intervento

“È stata dura – ha confessato la dama – e adesso seguo una terapia. Ma non c’è altra scelta se non affrontare il tutto”. Operata lo scorso luglio a Roma, Luisa Anna Monti ha subìto una quadrantectomia e un’ovarectomia per un altro tumore benigno.

Sempre secondo il suo racconto, si è trattato di un intervento durato sette ore, per il quale era entrata con il sorriso, ma poi è crollata in sala operatoria.

Per fortuna i medici le sono sempre stati vicini e tutto si è concluso nel modo migliore.

L’intervento è infatti andato bene, anche se l’ex dama deve comunque seguire delle terapie. Si tratta nel dettaglio di 24 sedute di radioterapia accompagnate da una terapia ormonale che deve seguire per cinque anni. Più avanti dovrà inoltre forse sottoporsi anche a un chemioterapia leggera.

Nel mentre, anche un’altra protagonista della tv italiana è tornata a parlare della stessa malattia. Si tratta dell’ex gieffina Carolina Marconi, che a Verissimo da Silvia Toffanin si è presentata in studio senza capelli.

Con la voce rotta dal pianto, sia la conduttrice che la stessa Carolina si sono commosse, procedendo poi a raccontare la scoperta del tumore dopo una mammografia di controllo.