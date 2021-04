Uomini e Donne, Luisa e Salvio si sposano: la proposta di matrimonio

A Uomini e Donne Salvio Calabretta ha finalmente fatto l'attesa proposta di matrimonio a Luisa Anna Monti.

A Uomini e Donne Salvio Calabretta ha fatto l’attesa proposta di matrimonio a Luisa Anna Monti, che tra la commozione generale ha accettato.

Salvio Calabretta: la proposta A Lucia

La coppia nata a Uomini e Donne nel 2019 e formata da Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, ha finalmente detto sì: i due convoleranno a nozze, e la proposta di matrimonio è giunta tra la commozione generale proprio all’interno del dating show dove Luisa e Salvio si sono incontrati per la prima volta.

Calabretta ha fatto consegnare all’ex dama del trono over una composizione di fiori che formava la scritta “I love You” e a seguire ha affermato di voler mantenere la promessa fatta a sua madre (ovvero di rendere felice Luisa).

“Hai saputo capire chi è Luisa, cosa che non ha mai fatto nesuno. Mi hai cambiato, sono la persona più felice del mondo, ti dico sì per tutta la vita”, ha dichiarato Luisa Anna Monti visibilmente commossa per la proposta del suo compagno.

Anche Gemma Galgani ha trattenuto a stento le lacrime e in tanti non vedono l’ora di sapere quando i due convoleranno finalmente a nozze. Luisa Anna Monti ha ovviamente accettato gettandosi tra le braccia di Salvio, e ha affermato: “Il mio posto è tra le tue braccia!”