Uomini e Donne, lutto Trono Over: morto l’ex cavaliere Riccardo Francesco Ravalli

L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Riccardo Francesco Ravalli, è deceduto all’età di 39 anni, dopo essere rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale che si è consumato sul tratto autostradale della A22 del Brennero.

Nellla giornata di mercoledì 10 novembre, un lutto devastante ha travolto il Trono Over di Uomini e Donne nel momento in cui è stata annunciata la prematura scomparsa dell’ex cavaliere Riccardo Francesco Ravalli. L’uomo ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato sulla A22.

Riccardo Francesco Ravalli, originario di Catania ma attualmente residente a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia, aveva partecipato al rinomato dating show condotto da Maria De Filippi a partire da novembre 2020 per corteggiare la dama Daniela, con la quale aveva avviato una breve frequentazione.

In relazione alle dinamiche del sinistro mortale nel quale è rimasto coinvolto Ravalli, secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Mantova, l’ex cavaliere di Uomini e Donne era alla guida di un furgone quando è tragicamente deceduto.

Al momento, tuttavia, non sono ancora state rivelate le dinamiche che hanno portato all’originarsi dell’incidente ma pare che il 39enne abbia tamponato un camion che stava viaggiando davanti al suo furgone in autostrada.

Sul sinistro, stanno indagando gli uomini della Polizia stradale di Moderno Nord che, dopo aver effettuato tutti i rilievi necessari, stanno lavorando al fine di chiarire quanto accaduto.

Per quanto riguarda la morte di Riccardo Francesco Ravalli, sono numerose le ipotesi che stanno circolando per spiegare l’incidente. Si pensa, ad esempio, che l’ex cavaliere del Trono Over abbia avvertito un malore improvviso o sia rimasto vittima di un colpo di sonno.

A ogni modo, è stato rivelato che l’impatto tra il furgone di Ravalli e il camion è stato talmente forte e violento da determinare il decesso sul colpo del 39enne.

In merito all’evento, inoltre, pare che i vigili del fuoco abbiano dovuto condurre operazioni particolarmente complesse e laboriose prima di riuscire a estrarre dalle lamiere il corpo senza vita di Ravalli.

La sconvolgente e inattesa scomparsa di Riccardo Francesco Ravalli è stata commentata da Lucia Anna Monti, ex dama del Trono Over che sta lottando contro un tumore. La donna ha voluto postare sui suoi canali social un messaggio per ricordare il 39enne, scrivendo: “Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole. Ciao Riccardo”.