Uomini e Donne, Marco Arduini arrestato per violenza alla fidanzata Raffaella Ceccarelli.

Guai per un ex partecipante di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Marco Arduini che è stato arrestato dai Carabinieri di Cattolica, in provincia di Rimini, con l’accusa di aver picchiato e minacciato di morte la sua fidanzata.

Uomini e Donne: l’ex volto Marco Arduini arrestato per violenza

Correva l’anno 2018 e Marco Arduini era arrivato a Uomini e Donne nei panni di corteggiatore. Sono passati pochi anni da quel momento, eppure l’uomo sembra essersi trasformato in un mostro. Il 45enne è stato arrestato dai Carabinieri di Cattolica, in provincia di Rimini, con l’accusa di aver picchiato e minacciato di morte la sua fidanzata 19enne, Raffaella Ceccarelli.

Marco Arduini: violenze e minacce a Raffaella Ceccarelli

Stando a quanto riportano i maggiori quotidiani, il gip del Tribunale di Rimini, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare per Marco Arduini. Raffaella Ceccarelli ha accusato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni.

Marco Arduini: la fidanzata in ospedale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, dopo l’ennesimo episodio di violenza, Raffaella è finita in ospedale. La denuncia è scattata in modo automatico, i Carabinieri di Cattolica hanno proceduto alle indagini e, infine, hanno arrestato Marco Arduini. Lunedì 7 agosto, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne fornirà la sua versione dei fatti nell’interrogatorio di garanzia.