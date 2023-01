Durante una puntata di Uomini e Donne, è stato fatto il nome di Sabrina Ferilli, ma Maria De Filippi è subito intervenuta.

L’opinionista Tina Cipollari l’ha nominata, ma è stata subito fermata dalla conduttrice.

Uomini e Donne, Maria De Filippi blocca Tina quando nomina Sabrina Ferilli

Tutti sanno che tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli c’è un’amicizia davvero molto forte e anche datata. La conduttrice non perde mai l’occasione per difendere l’attrice, anche quando il suo nome viene tirato fuori durante una banale e innocua conversazione. Proprio come è accaduto nell’ultima puntata di Uomini e Donne, quando Tina Cipollari ha citato Sabrina Ferilli mentre si parlava di un cavaliere presente nel parterre.

L’opinionista ha fatto un esempio nominando Sabrina Ferilli, ma la conduttrice è subito intervenuta per bloccarla.

Cosa è successo

Alessandro, nuova fiamma di Gemma, era al centro dello studio. Secondo l’opinionista l’uomo non può essere attratto da una donna come Gemma perché si è approcciato a dame più giovani, come Cristina e Pamela. Da qui è nato l’esempio. “Se ad esempio io ti faccio il nome di una bella donna? Sabrina Ferilli, ecco” ha dichiarato Tina, ma è subito stata bloccata da Maria De Filippi.

“Lascia stare la Ferilli che è sposata!” ha dichiarato la conduttrice. Tina allora ha subito cambiato esempio, citando Michelle Hunziker, fresca di separazione.