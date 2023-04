Uomini e Donne, Maria De Filippi censura Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri: si sfiora la rissa in studio.

Uomini e Donne: Maria censura Armando e Riccardo

Mercoledì 26 aprile 2023 Uomini e Donne torna in scena su Canale 5 con le nuove puntate. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che Maria De Filippi abbia deciso di censurare una quasi rissa tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. I due cavalieri, che non hanno mai avuto un grande rapporto, si sono scontrati, scatenando caos in studio.

Uomini e Donne: scoppia la rissa tra Armando e Riccardo

La lite tra Armando e Riccardo a Uomini e Donne, stando a quanto sostengono coloro che hanno assistito alla scena, è degenerata. Incarnato e Guarnieri sono quasi arrivati alle mani e l’atmosfera in studio si è fatta a dir poco tesa. Maria De Filippi, però, avrebbe deciso di censurare la scena. Pertanto, in onda non si vedrà alcuna scena di violenza.

Uomini e Donne: perché Armando e Riccardo si sono scontrati?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Armando e Riccardo sono tornati a scontrarsi per un motivo che è già stato ampiamente discusso in studio. Stiamo parlando delle accuse di avere un manager nei confronti di Incarnato.