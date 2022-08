Uomini e Donne, Maria De Filippi e le antipatie verso una famosa ex tronista

In tanti anni di conduzione del programma Uomini e Donne, non tutti i tronisti sono riusciti ad entrare nelle grazie di Maria De Filippi

Maria De Filippi è indiscutibilmente il volto di Uomini e Donne e non solo. La moglie di Maurizio Costanzo è stata, ed è ancora, protagonista di alcuni dei programmi più seguiti delle reti Mediaset (si pensi anche ad Amici). La De Filippi, però, in tanti anni di conduzione di UeD, non ha provato simpatia per tutti i tronisti: a raccontarlo è una diretta interessata.

Maria De Filippi, le antipatie verso un’ex tronista di UeD

A parlare della questione è stata Giulia Cavaglià, che fu protagonista del programma dapprima in qualità di corteggiatrice di Giulio Raselli, e in seguito nelle vesti di tronista. La ragazza ha rilasciato, recentemente, un’intervista a ‘Pipol Gossip‘, in cui ha parlato proprio del suo rapporto con Maria: “La persona che devo ringraziare per sempre sarà Maria De Filippi. Mi ha dato il tempo necessario per farmi conoscere dalla gente, per farmi capire e ottenere quello che oggi ho.

Un giorno mi ha guardata negli occhi e mi ha detto: ‘A me tu non piacevi, non ti capivo. Ma solo il tempo mi ha fatto capire che la tua è solo una corazza. Ad oggi posso dire di averti compresa.” Le cose, quindi, si sono presto sistemate, dopo un primo momento di incomprensione fra le due.

Giulia Cavaglià al Grande Fratello Vip? La risposta dell’ex tronista

Nella medesima intervista la Cavaglià ha parlato anche della possibilità di tornare protagonista su Medaiset, magari partecipando ad una prossima edizione del Grande Fratello Vip.

La donna ha spiegato che parteciperebbe volentieri, ma ad una condizione: farlo da sola e non insieme al suo fidanzato Federico Chimirri: “Lo farei da sola. Più che altro perché per lui sarebbe una tortura, non voglio portarmelo in un posto in cui non si sentirebbe a suo agio. Io invece sarei adatta per quel contesto. Ammetto che lo scorso anno ci sono rimasta molto male per non essere entrata.

Ero quasi davanti alla porta rossa, avevo affrontato i giorni di quarantena, mi ero preparata su tutto. Magari un giorno ci riuscirò.”