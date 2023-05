Uomini e Donne, Maria De Filippi incoraggia Carlo: "Non vali meno degli altri"

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha fatto un discorso di incoraggiamento al corteggiatore Carlo. La conduttrice l’ha spronato a non sentirsi meno degli altri.

Maria, rivolgendosi a Carlo, ha esordito: “Cos’hai in meno di Andrea? Fammi capire“. Il corteggiatore di Nicole è apparso imbarazzato, quasi in lacrime. A questo punto, la De Filippi ha dichiarato:

“Lei si è seduta di fronte e ti ha accusato di mancanza di interesse perché non sei andato in camerino. Tu hai giustificato e spiegato il tuo comportamento motivando anche l’abbraccio con Roberta. Quando poi vedi l’esterna in cui lei ha baciato quello che è andato in camerino al posto tuo, tu sei ancora lì a spiegare. Perché non le fai una domanda? O tu di questa ragazza hai capito tutto oppure devi farle delle domande per conoscerla”.