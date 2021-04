Uomini e Donne, matrimonio Luisa e Salvio: le testimoni saranno due ex dame

Salvio le ha fatto un romantica proposta di matrimonio nello studio di Uomini e Donne. Ora Luisa ha deciso di svelare qualche dettaglio sulle nozze.

Luisa Anna Monti ha ricevuto una speciale proposta di matrimonio nello studio di Uomini e Donne, da parte del suo compagno Salvio Calabretta. I due sono pronti per le nozze e, in un’intervista sul Magazine di Uomini e Donne, Luisa ha svelato qualche dettaglio.

Uomini e Donne: il matrimonio di Luisa e Salvio

Luisa ha raccontato che la proposta di matrimonio in studio è stata del tutto inaspettata. Avevano già parlato di matrimonio, ma mai in modo concreto. Per Luisa si tratta del primo matrimonio, visto che in passato ha vissuto solo lunge convivenze. Salvio, invece, è stato sposato e ha una figlia, con cui la dama è riuscita a costruire un ottimo rapporto. Per lei è un sogno che si realizza, che aveva messo da parte fino a quando ha incontrato Salvio e ha capito che era l’uomo giusto per lei.

Per il momento i due non hanno ancora scelto una data, ma sicuramente potrebbero convolare a nozze già durante l’estate. Come testimoni hanno scelto due ex dame di Uomini e donne, ovvero Barbara De Santi e Denise Pantano. “Ci chiamiamo APS (Amiche Per Sempre)” ha spiegato Luisa, sottolineando che tra loro è nata una splendida amicizia.

Con Denise all’inizio si sono scontrate per Sebastiano, ma lontano dalle telecamere hanno costruito un bellissimo rapporto, trascorrendo anche le vacanze insieme, con Salvio e Sebastiano.

Con Barbara, invece, ha spiegato di avere molto in comune e di aver iniziato il rapporto dopo la trasmissione. Del gruppo di amiche fa parte anche Sabrina Traviglini, un’altra ex dama. Luisa non sa ancora se indosserà il classico abito da sposa bianco, potrebbe scegliere per l’avorio o il rosa. Sarà sicuramente un vestito semplice o “una tuta monospalla“. Se decideranno di sposarsi in spiaggia lo faranno a piedi nudi, se no indosserà un paio di sneakers. Non ha intenzione di scegliere “un look principesco” perché proprio non le si addice. Sarà accompagnata all’altare da suo fratello.