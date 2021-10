Uomini e Donne, Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta: di chi si tratta

Matteo Fioravanti ha finalmente fatto la sua scelta a Uomini e Donne e ha lasciato lo show con una delle sue corteggiatrici.

Il percorso di Matteo Fioravanti nel dating show di Maria De Filippi si è concluso in un batter di ciglia: Matteo ha finalmente fatto la sua scelta.

Matteo Fioravanti: la scelta

A sorpresa Matteo Fioravanti ha scelto Noemi Baratto a Uomini e Donne a pochissimo tempo dall’inizio del suo percorso.

La corteggiatrice ha accettato di lasciare insieme a lui lo show televisivo e di vivere la loro storia lontano dalle telecamere. Matteo Fioravanti avrebbe eliminato Francesca e Valentina su consiglio di Raffaella Mennoia che, recatasi nello studio del programma tv per presentare il suo libro, avrebbe invitato il tronista a prendere in mano le redini della sua vita e vivere la sua storia con Noemi fuori dal programma tv.

Matteo Fioravanti e Noemi: l’esterna

Durante l’ultima esterna avuta a Uomini e Donne Matteo Fioravanti ha compreso di voler stare con Noemi. “Con Noemi è scattata subito la scintilla. Mi ero presentato al nostro incontro molto nervoso per com’era andata in puntata, ma quando l’ho vista mi ha strappato un sorriso. Come ho confessato a lei, ritrovare una ragazza con quei capelli ricci che proprio piacevano a me è stato uno scherzo del destino. Mi ha colpito in ogni dettaglio e l’ho trovata molto bella.

In esterna mi ha detto stare bene e mi ha dimostrato interesse. Mi piace guardarla sorridere, i suoi modi di fare, quel velo di timidezza che mi nasconde: mi intriga e mi ha fatto da subito una buona impressione. Non mi capitava da diverso tempi di vivere certe sensazioni, quindi sono curioso di approfondire”, ha dichiarato. Il momento della scelta tra i due è stato accompagnato dalla musica e Matteo è riuscito a stento a trattenere le sue lacrime di commozione.

Matteo Fioravanti: la vita privata

La storia tra Matteo Fioravanti e Noemi è destinata a durare? In tanti tra i fan della coppia non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli sulla liaison tra i due ma al momento sui social tutto tace. A Uomini e Donne sono approdate moltissime coppie in cerca dell’amore e quest’anno, nella versione over del dating show, anche Gemma Galgani è tornata alla ricerca di una persona speciale con cui lasciare il programma. Quest’anno la fortuna l’assisterà dal punto di vista sentimentale?