Uomini e Donne, Mauro e Lisa ignorati dalla redazione: lo sfogo dei due ex partecipanti del trono Over.

Mauro Faettini e Lisa Palugan si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne e oggi sono marito e moglie. Eppure, pare che la redazione di Maria De Filippi li abbia ignorati, senza mai invitarli in studio.

Uomini e Donne: Mauro e Lisa ignorati dalla redazione

Il 4 luglio del 2021 Mauro Faettini e Lisa Palugan si sono sposati. I due si sono conosciuti nel trono Over di Uomini e Donne e hanno dato il via ad una bellissima storia d’amore. Intervistati sui social da Fralof, hanno ripercorso gli attimi più importanti della loro relazione fino ad arrivare al matrimonio, che ha visto la presenza di Ida Platano. Avrebbe dovuto partecipare anche Gemma Galgani, ma non ha potuto a causa di problemi di salute. Perché non sono stati più invitati nel programma? Pare che la redazione li abbia ignorati.

Lo sfogo di Mauro e Lisa su Uomini e Donne

Mauro e Lisa hanno candidamente ammesso:

“Ci piacerebbe tornare in trasmissione, sono passati 6 anni. Ci piacerebbe essere un esempio, sarebbe carino raccontarci. Ma non mi piace elemosinare l’attenzione di nessuno, se ci ricontatteranno saremo ben felici di tornare altrimenti va bene così”.

Lisa ha aggiunto che un po’ ha “patito” il fatto che la redazione non li abbia chiamati a Uomini e Donne come esempio per gli altri partecipanti.

Mauro e Lisa sempre riconoscenti a Uomini e Donne, ma…

L’ex dama di Uomini e Donne ha sottolineato:

“Noi saremo sempre riconoscenti al programma ma ci siamo sposati a luglio, hanno messo il video del nostro matrimonio sulla pagina Instagram e ci aspettavamo di esserci a settembre, invece non non ci hanno chiamato in studio”.

Maria De Filippi e il suo staff torneranno sui loro passi e li chiameranno in studio? Staremo a vedere.