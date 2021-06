Uomini e Donne: Nicola Vivarelli ed Eleonora Perrone si vedono ancora

Nonostante la fine dell'edizione 2020-2021 di Uomini e Donne, Nicola Vivarelli ed Eleonora Perrone stanno continuando a vedersi

Parecchio scalpore ha scatenato una delle tante conoscenze nate sotto i riflettori di Uomini e Donne. Stiamo parlando di quella fra Nicola Vivarelli ed Eleonora Perrone, che nel parterre del Trono Over pare abbiano rispettivamente trovato la propria nuova fiamma.

I due hanno iniziato a frequentarsi durante il dating show di Maria De Filippi, ora terminato per la consenta pausa estiva. Tuttavia, stando ai contenuti che i due protagonisti del programma pubblicano tuttora sui loro profili social, pare che abbiano deciso di continuare la conoscenza anche fuori da Cinecittà.

Nicola ed Eleonora fanno sul serio?

Non è ancora chiaro se sia nata una vera coppia, ma è certo che i due hanno voglia di conoscersi meglio.

Non potendosi più incontrare a Roma durante le registrazioni, devono spostarsi per raggiungere le loro rispettive città, ma per loro non sembra essere un problema. Nelle foto e nei video su Instagram, Nicola ed Eleonora si mostrano infatti assai complici e divertiti, girovagando tra ristoranti e soste casalinghe, dove Sirius si cimenta anche nei panni dello chef.

L’ex corteggiatore di Gemma Galgani era del resto apparso molto fiducioso nel suo ritorno a Uomini e Donne, convinto finalmente di poter trovare la persona adatta a lui. Il marinaio 27enne ha più volte ribadito di essere molto affezionato alla dama torinese, dicendosi pur tuttavia pronto a rimettersi in gioco. Con la barlady di Novara sta dunque nascendo qualcosa di concreto e duraturo?