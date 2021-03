Uomini e Donne, Nicola Vivarelli torna in studio: la reazione di Gemma

Nicola Vivarelli è tornato a Uomini e Donne e ha confessato di aver avuto un chiarimento con Gemma Galgani.

A quasi un anno dalla sua prima partecipazione a Uomini e Donne, l’ex cavaliere di Gemma Galgani, Nicola Vivarelli, è tornato in studio. Lui e la dama torinese avrebbero già avuto un incontro fuori dagli studi.

Nicola Vivarelli e Gemma

A sorpresa, dopo aver detto addio a Uomini e Donne per impegni di lavoro che l’hanno portato lontano da casa, Nicola Vivarelli è tornato negli studi del dating show. A quanto pare lui e Gemma Galgani si sarebbero visti per un confronto amichevole poco prima che Nicola tornasse in studio, e finalmente i due avrebbero chiarito le loro passate incomprensioni.

Nicola Vivarelli è stato per mesi in nave a causa dei suoi doveri da ufficiale della marina, ma ha dichiarato che avrebbe continuato a tenersi aggiornato sulle vicissitudini delle sue amicizie a Uomini e Donne (Gemma Galgani compresa).

Pur avendo messo da parte i suoi intenti romantici nei confronti della dama torinese, il giovane ufficiale ha sempre speso parole gentili nei suoi confronti. “Tra Gemma e me è rimasto un bel rapporto di stima e affetto; durante la mia assenza ci siamo sentiti per le festività e per sapere come stavamo”, ha dichiarato lo stesso ex corteggiatore. Al momento sembra che la dama non abbai avuto fortuna con Maurizio all’interno del dating show, e in tanti si chiedono se prima o poi riuscirà a trovare il vero amore all’interno del programma.

Per quanto riguarda Nicola Vivarelli non è chiaro invece se tornerà come presenza fissa all’interno del programma.