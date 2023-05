Uomini e Donne: Nicole ha lasciato Carlo Alberto e il suo dolore va in onda sui social con lei che segue la diretta

Dall’amore nato a Uomini e Donne all’impossibilità di portarlo avanti: Nicole ha lasciato Carlo Alberto e le lacrime di quest’ultimo su Instagram sono strazianti. La diretta social dell’ex corteggiatore arriva a pochi giorni dall’intervista a due rilasciata a Verissimo nella quale sembrava che tutto filasse d’amore e d’accordo, ma evidentemente non era così. Pochi giorni fa infatti, a Canale 5, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini sono stati ospiti di Silvia Toffanin.

Uomini e Donne: Nicole ha lasciato Carlo Alberto

E in studio avevano parlato della loro storia d’amore e di quanto “si stessero trovando bene dopo aver lasciato Uomini e Donne”. Poi invece, poco fa Carlo ha annunciato con una dolorosa diretta sul suo profilo Instagram di essere stato lasciato dall’ex tronista. Per i loro fan è stato un colpo al cuore e l’annuncio dell’ex corteggiatore in lacrime durante una diretta Instagram ha suscitato molto scalpore.

A seguire la diretta c’era anche Nicole

Carlo Alberto si è sempre mostrato innamorato di Nicole e la sua commozione nell’annunciare di aver persa ha avuto toni strazianti. Da quanto si apprende su Gossiptv in lacrime, Carlo ha “dato la notizia ai suoi followers che stavano seguendo la diretta Instagram, tra i quali c’era anche la stessa Nicole”. E l’ex tronista ha anche detto che Nicole avrebbe una predilezione per uomini che le danno meno sicurezze, rispetto ad una persona come lui, che, al contrario, “non ha mai nascosto di essere completamente perso di lei”.