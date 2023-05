Dopo Luca Daffrè, nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne anche Nicole Santinelli ha scelto. La tronista ha preferito Andrea o Carlo?

Uomini e Donne: Nicole Santinelli ha scelto

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, effettuata martedì 9 maggio, Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta. La tronista è arrivata alla fine del suo percorso con due corteggiatori completamente diversi l’uno dall’altro, Andrea e Carlo. Chi ha preferito?

Nicole Santinelli ha scelto Carlo

Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Nicole ha scelto di abbandonare Uomini e Donne con Carlo. La decisione della tronista ha lasciato senza parole, visto che tutti credevano che il suo preferito fosse Andrea. Prima del momento decisivo, la Santinelli è uscita in esterna con entrambi.

Carlo e Andrea non si aspettavano la scelta

Né Carlo e né tantomeno Andrea si aspettavano che fosse arrivato il giorno della scelta di Nicole. Non a caso, entrambi si sono presentati a Uomini e Donne con un abbigliamento casual. Il corteggiatore non scelto è stato fatto sedere per primo e ha reagito benissimo, tanto che Gianni Sperti ha subito fatto notare la cosa, sottolineando che è apparso più che sollevato. Carlo, invece, si è emozionato tantissimo e ha ha detto “sì“.