Uomini e Donne, novità in arrivo per Gemma Galgani: la dama torinese lascia il programma con un nuovo cavaliere?

Gemma Galgani, da anni e anni volto fisso di Uomini e Donne, sta per vivere un periodo molto felice. Stando ad alcune anticipazioni, la dama torinese potrebbe anche lasciare il programma con un uomo che è arrivato in studio solo per lei.

Uomini e Donne: novità in arrivo per Gemma Galgani

Dama del trono Over di Uomini e Donne da oltre 10 anni, Gemma Galgani ha abituato i telespettatori a diversi colpi di scena. Dagli interventi di chirurgia estetica ad innamoramenti lampo, passando per liti all’ultimo sangue con Tina Cipollari: Gem è una protagonista del programma di Maria De Filippi e senza di lei l’atmosfera non sarebbe più la stessa. Eppure, stando ad alcune anticipazioni, la Galgani potrebbe presto abbandonare il parterre.

Sembra, infatti, che ci siano belle novità in arrivo per lei.

Un nuovo cavaliere per Gemma

Il nuovo cavaliere che arriverà in studio per Gemma si chiama Giacomo. Secondo le anticipazioni, l’uomo si dichiarerà fin da subito per lei, dicendosi pronto a viverla h24 lontano dalle telecamere. Giacomo, quindi, avrebbe chiesto alla Galgani di lasciare Uomini e Donne insieme. La dama torinese, dopo oltre 10 anni di permanenza nel salottino mariano, accetterà la proposta?

La scelta di Gemma Galgani

Al momento, è bene sottolinearlo, non abbiamo alcun tipo di conferma. Si tratta di semplici indiscrezioni, per cui non sappiamo se Gemma e Giacomo diventeranno la coppia dell’anno oppure se il cavaliere si rivelerà essere l’ennesima delusione di Gem.