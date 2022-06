Uomini e Donne, nuovi ritocchi per Gemma Galgani? L’indiscrezione

Secondo indiscrezioni Gemma Galgani avrebbe fatto di nuovo uso della chirurgia plastica.

Dopo l’intervento al seno e agli zigomi, Gemma Galgani – secondo indiscrezioni – sarebbe ricorsa di nuovo alla chirurgia plastica.

Gemma Galgani: la chirurgia plastica

All’inizio dell’ultima edizione di Uomini e Donne Gemma Galgani ha stupito il pubblico tv annunciando di aver deciso di ricorrere ad alcuni interventi di chirurgia plastica per migliorare alcuni aspetti di sé e, stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, la dama torinese avrebbe deciso di ricorrere alla chirurgia plastica anche per migliorare l’aspetto del suo naso.

Un anno fa Gemma aveva deciso di aumentare leggermente la taglia del proprio seno e stendere la pelle sui suoi zigomi.

Le critiche di Tina Cipollari

I piccoli interventi a cui si era sottoposta le erano comunque valsi le critiche da parte della sua acerrima rivale, Tina Cipollari, che ha sempre affermato i trovare il gesto di Gemma poco adatto alla sua età.

“Lei non si accetta e rincorre l’età perduta perché vorrebbe far colpo su uomini molto più giovani.

Ma se io fossi uomo mi farebbe impressione, perché ormai la sua pelle ha perso elasticità”, ha dichiarato Tina Cipollari che, a quanto pare, non è mai riuscita trovare il modo di andare d’accordo con Gemma. Le cose tra le due cambieranno in futuro?