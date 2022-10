Uomini e Donne, pesante segnalazione su Ida Platano da pare di un'ex dama.

Da quando è tornata a Uomini e Donne, Ida Platano è finita nuovamente al centro della scena. Nelle ultime ore, un’ex dama del programma di Maria De Filippi ha fatto una pesante segnalazione su di lei.

Uomini e Donne: segnalazione su Ida

Intervistata da Tvpertutti, l’ex dama Veronica Ursida si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei riguardi di alcuni volti di Uomini e Donne. In primis c’è Ida Platano, alla quale ha riservato parole poco carine. Stando alla sua segnalazione, l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri giocherebbe con il suo ruolo da vittima. Veronica ha dichiarato:

“Anche a Ida non credo più, nella scorsa edizione era innamorata di quattro, era disperata, doveva uscire come coppia, non uscire come coppia, neanche lei sa nulla. Vuole fare un po’ la Gemma di turno, ma in maniera più giovanile, diciamo così”.

Poi, tirando in ballo Riccardo, ha proseguito:

“Penso comunque che stia con una dipendenza affettiva nei confronti di Ida. Stare entrambi nella stessa trasmissione non fa bene a nessuno dei due, soprattutto a lui. Secondo me Ida ormai ci marcia solo sulla situazione, lei non è reale”.

Veronica Ursida contro Roberta Di Padua

Veronica ha riservato qualche parolina al vetriolo anche a Roberta Di Padua. L’ex dama di Uomini e Donne ha dichiarato:

“Ha calcolato perfettamente il fatto che uscendo con Davide sarebbe tornata in trasmissione per poi rimanerci e fare sempre la prezzemolina delle varie coppie e situazioni. Non riesce a realizzare o a crearsi una sua strada. Niente, deve fare la scomoda. Mi dispiace per lei, arriva sempre al secondo posto. (…) Questo è quello che sta sempre dimostrando, stessa storia, sempre in mezzo alle coppie. Assolutamente… piace a lei, bah! Penso sempre che sia pessima, come era quando l’ho lasciata, che era in trasmissione, la ritrovo, forse, leggermente peggiorata!”.

Secondo Ursida, Roberta aveva calcolato alla perfezione il suo rientro a Uomini e Donne.

Veronica torna a Uomini e Donne?

Veronica ha proseguito sottolineando che Armando Incarnato è “il più falso di tutti là in mezzo“. Inoltre, ha ammesso che, per il momento, il suo ritorno a Uomini e Donne è escluso. Il motivo? La sua presenza scatenerebbe un putiferio. Ursida ha concluso: