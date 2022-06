Uomini e Donne, Pinuccia e Alessandro avvistati al concerto di Vasco

Uomini e Donne: Pinuccia e Alessandro sono stati avvistati al concerto di Vasco a Bari.

Come annunciato anche nel corso di una puntata di Uomini e Donne, Pinuccia e Alessandro sono andati al concerto di Vasco Rossi. Dama e cavaliere del trono Over sono stati pizzicati alla tappa bugliese del tour dell’artista emiliano. I loro outfit, come al solito, non hanno deluso i seguaci.

Pinuccia e Alessandro al concerto di Vasco

Quando Alessandro è arrivato a Uomini e Donne, la prima cosa che ha detto è stata la sua preferenza musicale. Il cavaliere, nonostante l’età, è un fan accanito di Vasco Rossi. Maria De Filippi, colpita dalla sua confessione e dall’amore smisurato per l’artista emiliano, gli aveva promesso un concerto e tanto è stato. Alessandro era stato invitato ad assistere ad un’esibizione del Blasco e, nelle ultime ore, ha partecipato alla tappa di Bari.

Ovviamente, con lui c’era Pinuccia.

I fan riconoscono Pinuccia e Alessandro anche al concerto di Vasco

Stando a quanto riporta il blog Isa&Chia, che ha ricevuto gli scatti di Alessandro e Pinuccia in esclusiva, i fan hanno riconosciuto la coppia anche al concerto di vasco. Molti seguaci hanno chiesto loro un selfie e sono stati accontentati. Dama e cavaliere di Uomini e Donne si sono dimostrati gentili con tutti e quando è iniziato il concerto hanno assistito alla perfomance con occhi sognanti.

Outfit eleganti anche per Vasco

Anche se il concerto di Vasco non richiede outfit eleganti, Pinuccia e Alessandro si sono presentati a Bari con un look particolare. Il cavaliere in smoking, mentre la dama ha optato per un vestito lungo blu. Anche per gli abiti scelti, la coppia ha ricevuto una stending ovation da parte dei seguaci di Uomini e Donne.