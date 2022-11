Stando a quanto trapelato dalle ultime registrazioni di Uomini e Donne Tina Cipollari e Pinuccia avrebbero avuto una furibonda lite e quest’ultima sarebbe persino svenuta.

Uomini e Donne: le anticipazioni

Tra Pinuccia e Tina Cipollari non corre buon sangue a Uomini e Donne e, stando a quanto trapelato in rete, le due avrebbero avuto una furibonda lite durante l’ultima registrazione del dating show. Pinuccia si sarebbe infuriata a tal punto da aver avuto persino un mancamento, cosa che ovviamente ha scioccato il pubblico del programma di Maria De Filippi.

Stando alle indiscrezioni trapelate al rete al centro dello studio nelle prossime puntate torneranno Ida e Alessandro, la cui liaison sembra procedere a gonfie vele.

Al momento non è dato sapere se proprio la relazione ta i due possa aver scatenato la lite tra Tina Cipollari e Pinuccia e sulla questione finora non sono emersi ulteriori paticolari, anche se sembra che a riportare ordine all’interno del programma sia stata come sempre Maria De Filippi.

A Uomini e Donne Gemma Galgani sta frequentando un nuovo cavaliere e in tanti si chiedono se finalmente riuscirà a trovare la persona giusta per lei.

Quanto a Ida Platano, nelle scorse puntate anche lei è stata protagonista di alcune accese liti e a quanto pare lei e Riccardo Guarnieri avrebbero deciso di mettere fine al loro rapporto. In tanti tra i fan del programma sono curiosi di sapere come procederanno le cose tra Ida e Alessandro.