Si prevede come sempre un alto share per la nuova stagione del programma “Uomini e Donne” che inizierà alle 14.45 di lunedì 11 settembre su Canale 5, anche se un piccolo cambiamento attende i fan della trasmissione.

Uomini e donne: la durata sarà più breve?

Infatti dando una veloce occhiata al palinsesto, come riporta il sito di televisionando.it, il programma durerà ben dieci minuti in meno rispetto al solito, il perchè di questa scelta, sembrerebbe da ricercarsi come ipotizzano molti utenti nei social, che si stia cercando di evitare un ritardo nell’inizio di “Pomeriggio Cinque,” che sta registrato ascolti decisamente interessanti per quella che è stata la sua prima puntata di ieri.

Uomini e donne: il programma e le novità

Tuttavia, questa scelta non sembra essere gradita al pubblico.

Ma nonostante questa brutta notizia, moltissime novità però attendono i fan più assidui del programma fra cui un grande e inaspettato ritorno della dama Barbara De Santi ancora forse alla ricerca dell’anima gemella?