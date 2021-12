Uomini e Donne, puntata di martedì 21 dicembre: arriva un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani

Gemma Galgani resta una delle protagoniste assolute del salotto di Uomini e Donne e ancora cerca la sua dolce metà: per lei è arrivato un nuovo cavaliere.

Tra i litigi con Tina e i pianti per il cuore infranto per via di tante storie andate male, Gemma Galgani resta una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Proprio nel salotto di Maria De Filippi è arrivato un nuovo corteggiatore pronto a conquistarla.

Il cavaliere si è fatto conoscere nella puntata di martedì 21 dicembre: di chi si tratta?

Uomini e Donne, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani

Da poco la dama torinese si è aperta con un nuovo cavaliere, Leonardo Bozzetti. Al centro dello studio, pronta a raccontare l’evoluzione del rapporto con il suo corteggiatore, un altro uomo si è fatto conoscere al grande pubblico, desideroso di conoscere (e spera conquistare) l’intramontabile Gemma Galgani.

Tra i due nascerà qualcosa o Gemma preferirà stare al fianco di Leonardo?

Uomini e Donne, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani e il suo rapporto con Leonardo Bozzetti

Per Gemma sarà un Natale sereno, o almeno così sperano i suoi fan. Finalmente, infatti, la famosissima dama di Uomini e Donne ha intrapreso una conoscenza al fianco del cavaliere Leonardo Bozzetti.

Tra i due è persino scattato un bacio: “Durante la partita di biliardo c’è stato un vero e proprio bacio di trasporto”, ha rivelato l’uomo.

Uomini e Donne, un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani e le altre novità

Non solo un nuovo cavaliere arrivato a Uomini e Donne solo per Gemma: nella puntata di martedì 21 dicembre alcune novità hanno coinvolto anche il trono classico.

Ora, infatti, tocca a Roberta Ilaria Giusti: i fan aspettano la sua scelta.