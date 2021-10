Uomini e Donne, quando andrà in onda la puntata in cui Joele Milan viene cacciato dal dating show

I fan di "Uomini e Donne" attendono di scoprire quando verrà mandata in onda la puntata in cui Maria De Filippi ha cacciato Joele Milan dallo show.

I fan di Uomini e Donne attendono di scoprire quando andrà in onda la puntata che vedrà Maria De Filippi cacciare dal dating show il tronista Joele Milan.

Uomini e Donne, quando andrà in onda la puntata in cui Joele Milan viene cacciato dal programma

Nella giornata del 26 settembre, in relazione alle anticipazioni rilasciate su Uomini e Donne, era stato rivelato che Maria De Filippi aveva espulso dallo show il tronista Joele Milan. Da allora, tuttavia, la puntata durante la quale avviene l’esclusione del ragazzo dal fortunato programma targato Mediaset non è ancora stata trasmessa.

A quanto si apprende e secondo quanto riferito da Gossip e TV, pare che la puntata non verrà mandata in onda nella giornata di lunedì 11 ottobre, a causa di alcune variazioni del palinsesto Mediaset, ma potrebbe essere finalmente disponibile per soddisfare la curiosità dei fan tra la giornata di giovedì 14 e venerdì 15.

Intanto, sono state diffuse alcune dichiarazioni della corteggiatrice Ilenia Melis, coinvolta nel tentato raggiro messo in atto da Joele Milan.

Uomini e Donne, l’allontanamento di Joele Milan e la corteggiatrice Ileni Melis

Sebbene alcuni fan del programma pensassero che la notizia relativa all’allontanamento di Joele Milan fosse una fakenews, a confermare la vicenda ci ha pensato la corteggiatrice Ilenia Melis, convolta in prima persona nella vicenda.

La ragazza, contattata da Fanpage.it, ha rivelato alcuni dettagli inediti della vicenda: «Sì, Joele ha abbandonato il programma e di conseguenza anche noi, tutte le ragazze scese per corteggiarlo hanno lasciato lo studio.

Nella scorsa puntata, durante un ballo, lui mi ha detto di essere molto preso di me. Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo. Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione.

Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt’altro. Alla redazione, infatti, non l’ho nemmeno detto».

Uomini e Donne, il racconto della corteggiatrice Ilenia

Inoltre, la corteggiatrice Ilenia Melis ha proseguito nel suo racconto riferendo quanto segue: «Succede che Maria ci chiama al centro studio e manda la clip del nostro ballo. Di fatto non ha cacciato Joele, ma il suo discorso è stato: ‘Dal momento in cui faccio vedere questa clip, non posso più continuare a raccontare due persone che si conoscono perché il tuo trono è compromesso. Ora chi scenderebbe per te sapendo che tu stai portando avanti solo Ilenia e che le hai detto determinate cose?’ C’erano infatti due ragazze che sarebbero dovute entrare e che si sono fatte indietro. Tina e Gianni poi hanno aggiunto che era una presa in giro nei confronti della redazione, ma secondo me è esagerato, non c’era maliziain realtà. Io e Joele non ci siamo mai scambiati il numero e non ci siamo mai scritti messaggi, ma è la nostra parola contro la loro».

Nonostante quanto successo, infine, Ilenia Melis ha comunicato allo show di voler continuare a frequentare Joele Milan e si è anche detta convinta che l’ex tronista abbia peccato di leggerezza ma non volesse, in realtà, danneggiare il programma o mostrare mancanza di rispetto.