Uomini e Donne, quando arrivano i nuovi tronisti? In lizza ci sono due ex corteggiatori molto amati.

Con le scelte di Lavina Mauro e Federico Nicotera, il trono Classico di Uomini e Donne necessita di altri volti. Quando arrivano i nuovi tronisti? Secondo alcune indiscrezioni, ci sono due possibilità.

Uomini e Donne: quando arrivano i nuovi tronisti?

Dopo le scelte di Federico Nicotera e Lavinia Mauro, nel trono Classico di Uomini e Donne dovrebbero arrivare nuovi tronisti. Al momento, ci sono Nicole Santinelli e Luca Daffrè. A loro, stando alle indiscrezioni, si dovrebbero aggiungere altri due ragazzi, un maschio e una femmina. Non è sicuro, però, che i nuovi tronisti entrino in scena nelle prossime settimane. Potrebbero anche iniziare il loro percorso direttamente a settembre.

Uomini e Donne: chi sono i nuovi tronisti?

In lizza come nuovi tronisti di Uomini e Donne ci sono due vecchie – si fa per dire – conoscenze. Stiamo parlando di Alessio Campoli e Alice Barisciani. Il primo è stato la non scelta di Lavinia Mauro, l’altra quella di Federico Nicotera. Entrambi sono stati molto apprezzati, sia dal grande pubblico che dallo staff di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Alessio e Alice sono i nuovi tronisti?

Al momento, è bene sottolinearlo, non ci sono conferme sulla presenza di Alessio e Alice a Uomini e Donne nei panni di tronisti. Molto probabilmente, Maria e il suo staff stanno valutando se offrire loro questa possibilità e quando dare via ai nuovi troni.