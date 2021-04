Uomini e Donne: Riccardo e Roberta rispondono ai rumors sulla presunta crisi

Dopo i molti rumors emersi su una loro possbile crisi, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di parlare a mezzo social

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di intervenire in merito ai rumors sulla presunta crisi di coppia messi in circolo dopo la loro partecipazione a Uomini e Donne. In una storia su Instagram i due neo fidanzati hanno infatti ironizzato sul pettegolezzo, precisando peraltro che la loro relazione prosegue benissimo.

Dopo l’uscita dal dating show mariano, la coppia si era mostrata sui social più felice che mai. Per alcuni impegni di lavoro, tuttavia, Riccardo era dovuto tornare nella sua Puglia, scatenando così i dubbi nei fan della coppia.

Molti hanno difatti cominciato a ipotizzare un possibile momento di crisi tra i due, gossip a cui proprio i due diretti interessati hanno ora deciso di replicare.

In un video insieme, pubblicato sull’account Instagram dell’ex cavaliere, Riccardo e Roberta hanno dunque parlato dei pettegolezzi sul loro conto. Con ironia l’ex di Ida Platano ha infine precisato: “Ti piacerebbe eh?”, rivolgendosi alla sua attuale compagna, per poi domandarle dove potrebbe trovare un altro “bocconcino” come lui…