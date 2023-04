Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri accende la polemica: la scelta non piace

Riccardo Guarnieri, celebre cavaliere di Uomini e Donne, è finito nuovamente al centro della polemica. La causa? Una scelta fatta nel programma di Maria De Filippi che non è andata giù agli opinionisti e ai protagonisti del parterre.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri accende la polemica

Nella puntata di Uomini e Donne in onda lunedì 3 aprile 2023, Riccardo Guarnieri finisce al centro di una nuova polemica. Stando alle anticipazioni, sappiamo che una dama è arrivata nel programma di Maria De Filippi per conoscerlo, ma lui ha preferito mandarla a casa.

La scelta di Riccardo Guarnieri fa discutere

Riccardo ha rifiutato di conoscere la nuova dama arrivata a Uomini e Donne per lui perché non vuole illuderla. La decisione ha fatto infuriare gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che gli hanno subito fatto notare la mancanza di educazione. Secondo loro, infatti, Guarnieri avrebbe potuto darle una possibilità, almeno per ringraziarla del tragitto fatto per arrivare fino a Roma.

Riccardo Guarnieri sommerso dalle critiche

Nonostante la polemica, Riccardo è rimasto fermo sulla sua posizione. Non ha voluto conoscere la nuova dama e l’ha mandata a casa. Gli opinionisti di Uomini e Donne e anche altri volti del parterre l’hanno attaccato perché, dopo la fine della frequentazione con Gloria, non ha più avuto interesse nei riguardi di altre donne.