Riccardo Guarnieri: dal ritorno a Uomini e Donne al rapporto con Ida Platano e Roberta Di Padua.

Tornato a Uomini e Donne un po’ a sorpresa, Riccardo Guarnieri è pronto per rimettersi in gioco. Intervistato dal Magazine del programma di Maria De Filippi, ha vuotato il sacco sul rapporto che ha con le ex fidanzate Ida Platano e Roberta Di Padua.

Riccardo Guarnieri su Ida e Roberta

A distanza di oltre un anno dalla sua ultima partecipazione, Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne. Molti fan hanno gioito nel riverderlo nel parterre e in tanti hanno iniziato a sognare un ritorno di fiamma con Ida Platano. I due hanno anche ballato insieme e sono apparsi piuttosto emozionati. Potrebbe davvero rinascere l’amore? Il cavaliere, intervistato dal Magazine del programma mariano, ha escluso ogni possibilità e ha parlato anche dell’altra ex fidanzata Roberta Di Padua.

In merito a Ida ha dichiarato:

“Tra me e Ida la storia è finita, ma è rimasta tanta complicità. Dopo quello che abbiamo vissuto mi basta solo uno sguardo, un abbraccio o una risata per capirla e credo che per lei valga lo stesso. Ho un bellissimo ricordo, a oggi, di quello che siamo stati. (…) La cosa più giusta e bella rimanere amici”.

Riccardo: da Ida a Roberta

Riccardo vorrebbe costruire con Ida una bella amicizia. Nel corso del ballo insieme a Uomini e Donne, non a caso, le ha chiesto anche notizie del figlio Samuele.

Guarnieri, durante la loro relazione, aveva un bellissimo rapporto con il bambino, ed è ancora molto legato a lui. In merito alla ricerca di un uomo della Platano, il cavaliere ha dichiarato:

“Ho notato che continua a correre dietro a un qualcosa che non riesce a trovare ma che, giustamente, pretende… quindi le ho consigliato di lasciar perdere ogni tanto: se vede che un uomo che frequenta non le dà ciò che vuole dovrebbe mollare subito la presa, perché c’è un mondo che è pieno di persone. (…) Dopo quel ballo è come se mi fossi finalmente buttato una volta e per tutte ogni cosa alle spalle. Ciò non vuol dire che credo o voglio che tra me e Ida rinasca qualcosa“.

Da Ida, poi, si passa a Roberta Di Padua. Con lei il rapporto è stato molto diverso, tanto che il legame che hanno oggi si può definire civile.

Riccardo ha chiamato Roberta Di Padua

Guarnieri, così come Robera aveva spifferato sui social, ha confermato di averle telefonato. L’ha fatto dopo che ha saputo della sua positività al Covid-19. Il cavaliere pugliese ha ammesso: “E’ stata una telefonata d’affetto, nulla di più“. Un rapporto molto, molto diverso rispetto a quello che ha con Ida.