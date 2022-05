Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si espone su Federica Aversano: intende corteggiarla?

Riccardo Guarnieri, intervistato da Uomini e Donne Magazine, ha finalmente svelato il nome dell’ex volto del programma che lo aveva colpito mentre era ancora a casa. Si tratta di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Riccardo Guarnieri su Federica Aversano

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Riccardo Guarnieri ha parlato del suo ritorno nel programma. La prima puntata che l’ha visto in studio, la conduttrice ha rivelato che il cavaliere tarantino aveva espresso un certo gradimento per un ex volto del salottino, ma l’uomo ha preferito non rivelare la sua identità. Ad oggi, invece, ha finalmente vuotato il sacco. Si tratta di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Riccardo ha ammesso:

“La trovo bellissima, mi piaceva molto il suo neo sul labbro e anche caratterialmente mi ha colpito: da casa percepivo tutte le sue paure e le comprendevo”.

La Aversano potrebbe diventare una dama del trono Over? Vista l’età sembra una probabilità piuttosto remota.

Riccardo Guarnieri parla di Ida Platano

Riccardo ha parlato anche di Ida Platano, sottolineando ancora una volta di non averla mai incontrata prima del suo ritorno a Uomini e Donne.

Non solo, i due non si sono neanche mai sentiti: “Se non fosse stato così l’avremmo detto senza problemi“. Guarnieri ha ammesso di non aver avuto ancora un confronto con l’ex fidanzata perché teme che lei non sia pronta. Ha dichiarato:

“Di fronte a me vorrei trovare una persona disponibile a parlare ma anche serena: in questo momento la vedo un po’ altalenante“.

A suo dire, Ida “non si sta aprendo“, motivo per cui neanche lui intende sbottonarsi più di tanto.

Riccardo pentito di aver chiuso con Gloria

Capitolo Gloria, sua ex frequentazione. Riccardo ha ammesso di essersi pentito di aver messo fine alla conoscenza. Pensa che è stato “forse troppo frettoloso“, per cui non esclude un ripensamento. Ha concluso: “Forse l’ho capito tardi… ho sbagliato. (…) La donna che sarà al mio fianco deve essere tanto sveglia da non essere gelosa di Ida e del rapporto sereno che abbiamo recuperato, e che magari tra qualche tempo diverrà amicizia“.