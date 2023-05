La stagione 2023/2024 di Uomini e Donne tornerà in televisione il prossimo settembre, ma iniziano già a circolare indiscrezioni interessanti. Una di queste sostiene che Maria De Filippi e il suo staff stiano ripensando ad un ritorno al passato: trono Over e Classico si separano.

Uomini e Donne: trono Over e Classico si separano

Uomini e Donne tornerà in televisione il prossimo settembre, ma ci sono già indiscrezioni interessanti sulla stagione 2023/2024. Gli studi Elios torneranno a registrare le nuove puntate alla fine di agosto, ma lo staff di Maria De Filippi è già al lavoro. Lorenzo Pugnaloni, esperto del format mariano, sostiene che Raffaella Mennoia & Co potrebbero anche pensare di tornare al passato, separando il trono Classico da quello Over.

Uomini e Donne: indiscrezioni sui nuovi tronisti

Le indiscrezioni sulla prossima stagione di Uomini e Donne non sono finite qui. I nuovi tronisti, ad esempio, potrebbero essere tre volti sconosciuti e una non scelta dell’ultimo anno. Tra i nomi più papabili ci sono Alessio Campoli, non scelta di Lavinia Mauro, e Alice Barisciani, ex corteggiatrice di Federico Nicotera.

Uomini e Donne: ritorni nel trono Over

Per quanto riguarda il trono Over, alcuni volti sembrano già essere confermati. Nella prossima stagione di Uomini e Donne dovremmo ritrovare Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Gemma Galgani. Al contrario, non dovrebbero esserci Aurora Tropea, Carla Belotti ed Elio Servo. Infine, potrebbero esserci anche dei ritorni molto attesi: Giorgio Manetti e Barbara De Santi.