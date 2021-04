Uomini e Donne: Roberta Di Padua commenta i rumors sulla possibile gravidanza

Roberta Di Padua ha deciso di commentare le voci sulla sua possibile gravidanza: la spiegazione dell'ex dama di Uomini e Donne

Nonostante negli ultimi giorni si sono rincorse spesso le voci su una possibile rottura, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua stanno ancora insieme. La popolare coppia nata a Uomini e Donne di Maria De Filippi ha infatti confermato sui social di procedere alla grande, trascorrendo anche l’ultimo weekend insieme e apparendo sereni e affiatati come non mai.

Smentendo di fatto la crisi, sia Riccardo sia Roberta hanno pubblicato alcune storie sui loro profili Instagram dove hanno precisato come i rumors sul loro conto fossero privi di fondamento.

L’ex dama del parterre senior del popolare dating show mariano ha inoltre commentato un’altra precisa notizia circolata in rete negli ultimi tempi. Tale gossip riguardava per la precisione la sua presunta gravidanza. In merito alla possibile dolce attesa, Roberta ha dunque sottolineato: “Precisiamo una cosa: ho il ciclo!”. La donna ha così messo a tacere una volta per tutte le supposizioni che la volevano incinta del suo nuovo compagno.