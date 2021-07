Uomini e Donne, Roberta ha un crollo e lascia i social: “Decisione sofferta”

Roberta Di Padua ha confessato ai fan di aver avuto un crollo e di aver per questo deciso di prendere una pausa dai social.

Le difficoltà vissute nell’ultimo periodo hanno spinto Roberta Di Padua a decidere di abbandonare i social.

Roberta Di Padua lascia i social

Roberta Di Padua ha annunciato ai suoi fan di voler lasciare i social. Le difficoltà vissute nell’ultimo periodo (dovute probabilmente alla rottura con Riccardo Guarnieri) avrebbero convinto Roberta a prendersi un periodo per concentrarsi unicamente su se stessa.

La decisione – ha ammesso lei stessa – sarebbe stata sofferta: da sempre il confronto con i fan rappresenta per lei una valvola di sfogo e inoltre sui social si svolge parte della sua carriera lavorativa.

“Come vi avevo detto ho deciso di mettere un punto e di fermarmi un attimo. È stato un anno sicuramente impegnativo, complesso, ci sono stati dei momenti in cui mi è arrivata addosso una valanga che inizialmente sono riuscita a farmi scivolare addosso, ma pian piano è esplosa”, ha dichiarato l’ex dama del trono over, forse facendo riferimento alle accuse a lei rivolto da Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne (dove insieme a Ida Platano era stata accusata di utilizzare il programma solamente per ottenere maggiore visiblità).

“Ci sono stati giorni in cui non so come ho fatto a far finta di nulla”, ha continuato la dama, “io sono molto brava a non far passare certe cose, ma poi ci sono momenti in cui crollo ed è evidente”, ha concluso.

Roberta Di Padua: l’addio a Riccardo Guarnieri

La rottura tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri non è stata facile e oggi i due sembrano aver deciso di chiudere definitivamente il capitolo.

Da poco Riccardo Guarnieri è tornato sui social dopo un periodo in cui forse anche lui ha cercato di concentrarsi solo su se stesso, dimenticando la storia con Roberta Di Padua.

Roberta Di Padua: il confronto con Ida Platano

A Uomini e Donne Roberta Di Padua aveva confessato di aver avuto anche un confronto con la storica ex fiamma di Guarnieri, Ida Platano. Sarebbe stata proprio Ida a suo dire ad impedirle di richiamare Riccardo. “È stata lei a notarmi e a venire da me per salutarmi, poi ci siamo fermate a fare quattro chiacchiere”, ha confessato Roberta Di Padua, che dopo la fine della sua storia con Riccardo sarebbe tornata di nuovo single.