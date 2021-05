Uomini e Donne, Rocco Fredella: che fine ha fatto?

Vi ricordate di Rocco Fredella, corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne? Dopo un momento di crisi ha ritrovato la felicità.

Ci sono alcuni protagonisti di Uomini e Donne che, una volta usciti dalla trasmissione, spariscono completamente. Rocco Fredella, ex cavaliere del Trono Over e spasimante di Gemma Galgani, ha raccontato quello che è successo dopo la trasmissione.

Rocco Fredella di Uomini e Donne

Alcuni protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne tendono ad attirare maggiormente l’attenzione del pubblico, che ha volte si affeziona a loro. Altri, invece, rimangono abbastanza anonimi e finiscono molto presto nel dimenticatoio. Oggi parliamo di Rocco Fredella, ex cavaliere di Uomini e Donne, ricordato da tutto il pubblico più che altro per la storia d’amore che aveva vissuto con Gemma, dama torinese molto famosa nel programma.

La loro storia era finita dopo un po’ di tempo e lui aveva deciso di abbandonare la trasmissione televisiva. A distanza di moltissimo tempo ha voluto raccontare cosa è accaduto dopo il suo abbandono.

Rocco Fredella, la sua esperienza nel programma

Rocco Fredella non aveva vissuto particolarmente bene l’esperienza a Uomini e Donne, anche a causa delle continue discussioni con Gemma Galgani. In un’intervista a “Più Donna”, l’ex cavaliere ha raccontato un aspetto completamente sconosciuto del suo percorso.

Ovviamente si è parlato anche di Gemma Galgani, che con lui ha avuto una relazione. “Sono stato a Uomini e Donne 10 mesi e ne sono uscito devastato. La frequentazione con Gemma è durata 6 mesi ma è stata un tira e molla. Lei cerca un amore che non esiste, io cerco un amore vero” ha spiegato Rocco Fredella.

Rocco Fredella, la vita dopo Uomini e Donne

Rocco ha raccontato quello che è accaduto dopo aver abbandonato il programma televisivo. Avrebbe addirittura pensato di recarsi in un convento. “Uscito dal programma ho detto solo una cosa: se non trovo l’amore me ne vado in convento. Avevo preso accordo con un convento in Umbria. Io sono credente e non praticante ma se non trovavo Doriana ci andavo. Volevo fare pulizia mentale perché non credevo più nell’amore vero perché da Uomini e Donne sono uscito devastato. La verità è che desideravo far parte di una vita misera ma di qualità e purificarmi da tutto quello che era successo in trasmissione. Volevo chiudere con quella vita e stare li finché non fossi stato pronto a tornare alla realtà. Quando ho conosciuto Doriana mi ha fatto capire che è l’amore vero, sincero, rispettoso. Lei mi ha detto che non ero una persona da convento” ha dichiarato.