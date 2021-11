L'ex tronista racconta alcuni dettagli del suo secondo parto: "Il mio tempo deve dividersi tra molte più cose, è dura"

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, ha rivelato alcuni dettagli della nascita di Mario Achille, suo secondo figlio, e del parto avvenuto pochi giorni fa.

Rosa Perrotta e le difficoltà dopo il cesareo: “Sono fisicamente limitata”

“Dopo il cesareo sono fisicamente limitata.

Non posso prenderlo in braccio (a stento riesco con Achille), non posso dormirgli vicina per paura della ferita, il mio tempo deve dividersi tra molte più cose. È dura, lo ammetto”. Così l’influencer ed ex-tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta ha raccontato del cesareo effettuato per dare alla luce il suo secondo figlio, Mario Achille. “Oggi mi sono sentita un po’ male per questa cosa. E ho cercato di fare il meglio che potevo” continua.

Rosa Perrotta mamma-bis: “Conciliare tutto è difficile”

Rosa Perrotta, a pochi giorni dal parto, si è confidata con i suoi oltre 1,7 milioni di followers, non nascondendo alcune difficoltà. “In questi giorni devo dividermi tra loro due. Tenendo sotto controllo Ethan, cercando di non fargli sentire la mia lontananza e conciliando il tutto con la protezione di Achille, per evitare gli faccia involontariamente male o gli passi un semplice raffreddore” ha scritto su Instagram.

Rosa Perrotta e il compagno Pietro

Tanti i commenti arrivati a Rosa Perrotta, tra cui alcuni che suggerivano di farsi aiutare di più dal compagno Pietro Tartaglione, avvocato.

Insomma, la neo mamma-bis dovrà trovare il suo equilibrio, magari con qualche aiuto dall’esterno: l’amica Paola di Benedetto e Jonathan Kashanian, conosciuto durante l’Isola dei famosi, stanno dando una mano.