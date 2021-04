Uomini e Donne: Sabina e Claudio si sono lasciati, l’annuncio dell’ex cavaliere

A distanza di poco tempo dall'uscita da Uomini e Donne, Claudio e Sabina si sono allonanati: l'ex cavaliere ha spiegato i dettagli della rottura

Sabina e Claudio sono stati una delle ultime coppie felicemente uscite dal Trono Over di Uomini e Donne, ma la loro storia è già arrivata alla fine. Dama e cavaliere avevano fatto emozionare i telespettatori di Canale 5, nonché ricredere Gianni Sperti circa i loro sentimenti.

Tuttavia, come detto, la loro serenità è durata pochissimo lontano dalle telecamere. A raccontare cos’è successo è stato proprio Claudio, che nel corso di una recente intervista ha rivelato i dettagli relativi alla rottura con Sabina.

Uomini e Donne, anticipazioni. A poche settimane dall’addio al trono over mano nella mano, è già finita tra Sabina Ricci e Claudio Cervoni. #anticipazioni #claudiocervoni #sabinaricci #uominiedonne https://t.co/SBxJfXMoip via @2a News — 2A news (@antonellaa262) April 29, 2021

Come precisato dall’ex cavaliere del dating show mariano, il loro problema principale era dovuto alle troppe litigate per via delle divergenze di carattere. Claudio ha spiegato di essere arrivato a tale drastica decisione dopo averci pensato a lungo, avendone peraltro parlato più volte con la stessa Sabina. Considerate dunque le tante incomprensioni, ci sarà modo per la coppia di ripensarci e magari tornare insieme in futuro? Claudio ha detto di provare ancora dei sentimenti per la donna, ma per il momento non ha intenzione di tornare sui suoi passi.