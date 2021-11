Uomini e Donne, scoppia la passione tra Ida e Armando? Dopo i complimenti, lui le chiede di ballare

La dama gli ha dedicato parole di stima, che il cavaliere ha ricambiato invitandola persino a ballare. Tra Ida e Armando sta per sbocciare l'amore?

Dopo la lite furiosa avuta con Diego, Ida Platano è pronta a rimettersi in gioco nel salotto che di amori ne ha fatti sbocciare parecchi. Lì spera di incotrare l’uomo dei suoi sogni, in grado di farle battere il cuore e rubarlo tutto per sé.

Ida spera di vivere emozioni intense e sincere e, per questo motivo, ha deciso di vivere a pieno la sua esperienza a Uomini e Donne. Dopo giorni tormentati e confusi, dalle indiscrezioni finora rese note pare ci sia un riavvicinamento tra Ida e Armando. Tra loro sta per scoppiare la passione?

Uomini e Donne, Ida e Armando sempre più vicini? Le indiscrezioni

I fan di Ida sono felici di rivederla con il sorriso nel salotto di Maria De Filippi, dove ha conosciuto altri uomini.

Con alcuni sembrava stesse per nascere un legame speciale, salvo poi tornare sui suoi passi e prenderne le distanze. Finora nessuno è riuscito a conquistarla davvero, ma i fan di Uomini e Donne credono nell’amore vero: i sogni potrebbero presto diventare realtà.

Lei è una delle protagoniste assolute della famosa trasmissione che anima il pomeriggio di Canale 5, dal lunedì al venerdì (con tanto di repliche).

Lui, nello stesso programma, si fa conoscere per la sua personalità passionale e il suo carattere grintoso. Dalle voci che circolano negli utlimi giorni, pare che tra Ida e Armando stia sbocciando un legame sempre più stretto.

Uomini e Donne, Ida e Armando sempre più vicini? I complimenti della dama

Tra Ida Platano e Armando Incarnato sembra stia nascendo una bella simpatia. Un avvicinamento inaspettato, che potrebbe prendere tutt’altra piega: per il momento però, i fan sperano ne nasca un bel rapporto.

Dopo aver chiuso definitivamente con la sua ultima frequentazione, quella con Diego Tavani, Ida ha stupito tutti tornando a sedersi tra le dame del trono over di Uomini e Donne.

La Platano non nasconde la stima per Armando, al quale ha dedicato belle parole, elogiandolo come uomo. L’omaggio è stato poi contraccambiato dal cavaliere.

Uomini e Donne, Ida e Armando sempre più vicini? La sorpresa del cavaliere

A confermare l’avvicinamento tra Armando e Ida sarebbe il gesto che il cavaliere napoletano ha dedicato alla bella dama.

Lui, infatti, l’ha invitata a ballare e per l’occasione i due si sono stretti a lungo, bisbigliandosi qualcosa all’orecchio.