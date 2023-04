Uomini e Donne, segnalazione su un corteggiatore di Nicole: "Con una mora"

Brutta batosta per Nicole Santinelli. La tronista di Uomini e Donne ha ricevuto una segnalazione su uno dei suoi corteggiatori. Il ragazzo è stato pizzicato “con una mora“.

Uomini e Donne: segnalazione su un corteggiatore di Nicole

Il trono di Nicole Santinelli, anche se non sta appassionando troppo i fan di Uomini e Donne, sta attirando l’attenzione a causa di una segnalazione su un corteggiatore. Stando ad alcune indiscrezioni, la tronista scoprirà che uno dei suoi pretendenti è stato pizzicato in compagnia di “una mora“.

Chi è il corteggiatore in difetto?

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, il corteggiatore in questione è Carlo. “Era con un amico e sono stati tutto il giorno a chiacchierare con alcune ragazze. In particolare c’era una mora con cui ha parlato tutto il tempo. Dopo ha anche detto che sarebbe andato in centro a Milano Marittima“, ha raccontato Deianira sui social. Nicole Santinelli prenderà in considerazione la segnalazione?

Uomini e Donne: cosa farà Nicole con il corteggiatore?

Al momento, non sappiamo se Nicole deciderà di prendere in considerazione la segnalazione di Deianira. Di certo, la tronista di Uomini e Donne sarà venuta a conoscenza della cosa, per cui potrebbe voler trattare la faccenda in puntata. D’altronde, alla scelta manca poco più di un mese.