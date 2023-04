Uomini e Donne, sfiorata la rissa tra due cavalieri: scena censurata?

Rissa sfiorata nello studio di Uomini e Donne. Nel corso della scorsa puntata del dating show condotto da Maria De Filippi ci sarebbe stata una forte tensione tra i due cavalieri Armando e Riccardo, tanto che si dice stessero venendo alle mani. Fortunatamente i due si sono riappacificati dandosi la mano. Come informa il Mattino, l’episodio è tuttavia divenuto virale sui social, poiché sembra che la scena della lite sia stata censurata. Andiamo però con ordine e cerchiamo di ricostruire cosa è accaduto. Ci teniamo dire, tuttavia, che non tutto ciò che sarà detto è vincolante, quindi è bene prendere il racconto con le pinze, in quano non c’è sicurezza sulle dinamiche di quanto avvenuto a UeD.

Uomini e Donne: perché è stata sfiorata la rissa?

Tutto è iniziato quando Aurora Tropea ha menzionato l’ex dama Lucrezia Comanducci, affermando che quest’ultima avesse avuto una storia con Armando Incarnato al di fuori di Uomini e Donne. Nella discussione ha preso parte anche Riccardo Guarnieri che ha voluto esprimere la sua opinione. Dopo aver parlato, tra lui e Armando sarebbe iniziata una discussione animata, tanto che Maria De Filippi sarebbe dovuta intervenire.

Ecco il video del duro confronto.

LA RISSA TRA RICCARDO E ARMANDO HO TREMATO #uominiedonne pic.twitter.com/NnU6S4uJqf — trashtvstellare (@tvstellare) April 28, 2023

Lite fortunatamente non degenerata

Poco dopo i due cavalieri hanno fatto pace, tanto da stringersi la mano. Tuttavia, sui social è scoppiato il caos in quanto pare che la regia del programma abbia censurato la scena mandando in onda solo una minima parte della lite.