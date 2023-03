Silvio, il cavaliere che era arrivato a Uomini e Donne per conoscere Gemma Galgani, ha deciso di abbandonare il programma. Per quale motivo, nonostante fossero scese due donne per lui, ha voluto lasciare il trono Over?

Uomini e Donne: Silvio lascia il programma

“Dopo di te vado a casa. Io sono venuto per te, ho dedicato esclusivamente un mese e mezzo a te e non mi interessano altre donne“, ha dichiarato Silvio dopo essere rimasto deluso dalla frequentazione con Gemma Galgani. Il cavaliere era intenzionato a lasciare Uomini e Donne, poi ha cambiato idea perché Maria De Filippi gli ha consigliato di conoscere due dame venute in studio solo per lui.

Perché Silvio ha lasciato Uomini e Donne?

Silvio ha seguito il consiglio di Maria ed è rimasto in studio per conoscere le due dame arrivate nel parterre per lui. Il cavaliere, però, ha comunque voluto ribadire le sue intenzioni. Era arrivato a Uomini e Donne per Gemma, per cui non vorrebbe continuare l’avventura nel programma. Davanti alle ennesime lamentele della Galgani, ha sottolineato:

“Sono venuto per te e ho detto chiaramente sin dall’inizio che non mi interessava nessun altro. Ti ho corteggiato, ci siamo divertiti, abbiamo parlato e scherzato. A Roma sono sempre venuto da te e quindi ho utilizzato tutto il tempo possibile per conquistare. Fin dall’inizio ti ho detto che non ero venuto da te per il sesso ma per vedere se poteva esserci un’intesa. (…) Io dopo di te vado a casa. Io sono venuto per te, ho dedicato esclusivamente un mese e mezzo a te e non mi interessano altre donne. Ho cercato di coinvolgerti ma non per fare sesso con te, ma per trovare un’intesa. Io vado a casa con la coscienza a posto”.

La reazione di Gemma Galgani

A questo punto, Gemma ha spiegato:

“Nel momento in cui ci conosciamo e sai che certe cose non mi piacciono e che sono volgari, perché devi continuare? Io non sono riuscita a raccontare quello che mi hai detto neanche a un’amica”.

Maria De Filippi ha così messo fine alla discussione: “Ci sono cose che per Gemma sono volgari e che, invece, per Silvio non lo sono. Lascerei perdere. Da come tu ti rivolgi a lui e lui si rivolge a te mi sembra tutto tranne che un rapporto sano, anzi mi sembra un rapporto malsano“.