Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Fabrizio Corona: le parole di Matteo Ranieri

La vicinanza tra Sophie Codegoni e Fabrizio Corona sta facendo discutere. Matteo Ranieri, in un’intervista per il Magazine di Uomini e Donne, si è lasciato andare ad uno sfogo. Ovviamente ha parlato della sua ex Sophie.

Sophie Codegoni e Fabrizio Corona: le parole di Matteo

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è iniziata ancora prima di iniziare, nonostante i fan fossero pazzi di loro. La maggior parte del pubblico si è subito schierata dalla parte di Matteo dopo la loro rottura. In molti pensano che Sophie Codegoni abbia sfruttato la trasmissione per ottenere maggiore visibilità e non per trovare l’amore. Dopo i recenti gossip che hanno fatto molto discutere, che hanno parlato della vicinanza tra Sophie e Fabrizio Corona, i fan di Ranieri sembrano molto delusi.

Ora Sophie è al centro dell’attenzione, proprio per questa sua presunta relazione con l’ex re dei paparazzi. I due sono apparsi più volti insieme, dopo che lei aveva smentito il flirt con il calciatore Nicolò Zaniolo.

Sophie Codegoni e Fabrizio Corona: la reazione di Matteo

Sophie Codegoni e Fabrizio Corona stanno insieme? Le voci corrono e i sospetti aumentano. A quanto pare, durante un controllo da parte di alcuni agenti, l’ex re dei paparazzi avrebbe confermato la relazione, giustificando in questo modo la presenza dell’ex tronista nella sua casa.

Avrebbe dichiarato in modo diretto che sono una coppia, secondo quanto riportato da Il Messaggero. Matteo Ranieri ha voluto parlare della situazione. Ha spiegato di aver ricevuto molti messaggi riguardo questo gossip, ma ha voluto sottolineare che per lui è un periodo davvero sereno, se non fosse per “le notizie che nelle ultime settimane mi hanno visto indirettamente protagonista“. Ha spiegato che tante persone gli scrivono per parlare di Sophie, ma questo gli ricorda solo che è stata una “brutta chiusura“.

Matteo ha spiegato di essere andato a Roma per il Festival della Filosofia e ha approfittato di questo per fare un regalo a Gemma Galgani, ovvero il pesto di Camogli, per ringraziarla della sua gentilezza.

Sophie Codegoni e Fabrizio Corona: il presente di Matteo

Matteo ha spiegato che avrebbe voluto portare Sophie a Camogli, dove c’è la rete degli innamorati, ma purtroppo le cose sono andate in modo diverso. In quella rete ha deciso di scrivere il suo nome e quello del suo cane, Tyler, un american terrier che per lui rappresenta una vera e propria ancora di salvezza. Matteo ha raccontato anche che ad agosto andrà in Puglia a trovare Davide Donadei e Chiara Rabbi, con cui ha creato un rapporto di forte amicizia.