La bella Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di spiegare come mai la storia con Matteo Ranieri è finita

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, nata a Uomini e Donne, è durata davvero un nonnulla. La bella tronista ha infatti scelto il biondino lo scorso 9 febbraio, ma già poche ore fa ha annunciato che si sono lasciati.

La loro liaison è dunque durata poco più di un mese e mezzo e per questo la 18enne ha deciso di spiegare il motivo di tale strappo.

Visualizza questo post su Instagram Non so se sono stato o se ho fatto quel che avresti voluto da un corteggiatore, però ti posso posso dire che sono sempre stato me stesso e che quel che ho fatto, l’ho fatto con il cuore. Non posso prometterti di risolvere sempre tutti i tuoi problemi, ma posso prometterti che fin quando ci sarò io con te non li affronterai mai da sola. “Cit io” Un post condiviso da Matteo Ranieri (@homebody_________)

Sophie Codegoni ha dunque precisato che ad allontanarli è stata la loro differenza mentale, che poi si è trasformata in un distacco anche dal punto di vista fisico.

“Non è stata una situazione semplice. […] Sono andata a Uomini e Donne per trovare una persona che mi facesse sorridere, perché era un periodo della mia vita in cui non riuscivo più ad approcciarmi con i ragazzi. Matteo è riuscito a farmi stare bene e a rendermi felice, ma le cose fuori sono state un po’ diverse”. Così ha dunque raccontato la bella ex tronista, precisando che se tornasse indietro lo sceglierebbe ancora.