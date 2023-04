Uomini e Donne, stop alla messa in onda: ecco le puntate che saltano

Brutta notizia per i fan di Uomini e Donne: ci sarà uno stop alla messa in onda. Il programma di Maria De Filippi salterà ben due puntate.

Uomini e Donne: stop alla messa in onda

Uomini e Donne si ferma ancora una volta. Il programma di Maria De Filippi dice stop alla messa in onda per mandare in scena uno speciale di Amici. Il primo cambio del palinsesto è fissato per venerdì 21 aprile 2023, quando dalle ore 14:45 alle 16:10 verrà trasmesso un appuntamento dedicato ai ragazzi del talent mariano.

Uomini e Donne: le puntate che saltano

Oltre alla puntata di venerdì 21 aprile 2023, Uomini e Donne cambia anche la programmazione della prossima settimana. Il format di Maria De Filippi non andrà in onda neanche lunedì 24 e martedì 25 aprile 2023. Il motivo, ovviamente, è da ricollegare al ponte della Festa della Liberazione.

Uomini e Donne: quando torna in onda?

Dopo la puntata di giovedì 20 aprile, Uomini e Donne tornerà in onda mercoledì 26 aprile. Pertanto, ci sarà uno stop di quasi una settimana, festivi compresi. Al momento, non è ancora chiaro di cosa tratterà lo speciale di Amici. Invece, le puntate del 24 e del 25 aprile potrebbero essere sostituite da un film o da un doppio appuntamento con Terra Amara.